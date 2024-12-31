﻿香港生產力局籌建技術與創新支持中心

生產力促進局獲國家知識產權局及世界知識產權組織共同確定為新一批技術與創新支持中心籌建機構，並啟動為期一年的籌建工作。（大公報） 中評社香港12月31日電／大公報報導，香港生產力促進局與其他50所內地服務機構，獲國家知識產權局及世界知識產權組織共同確定為新一批技術與創新支持中心（TISC）籌建機構，並啟動為期一年的籌建工作。



商經局發言人表示歡迎並強調，特區政府將支援生產力局積極開展籌建工作，爭取中心最快於明年投入運作，為業界提供協助和服務，進一步支持香港發展成為區域知識產權貿易中心及國際創新科技中心。生產力局表示，目標在2025年底前完成籌建工作。＼大公報記者 李清



TISC是世界知識產權組織發展議程框架下的專項計劃，旨在為科研人員和創新提供一系列包括專利使用、檢索分析、技術轉讓、知識產權管理和商品化等方面的信息咨詢服務，協助他們使用知識產權制度（尤其在專利方面）保護其發明，並引導他們將技術推出市場。



助中小企保護科研成果



香港特區政府於今年4月向國家知識產權局推薦生產力局在香港籌建第一家TISC機構，以便更聚焦地向本地初創企業和中小企業提供優質的知識產權（特別是專利）資訊及服務，協助他們開發創新潛力，並創造、保護、管理和商品化其知識產權，以保護科研成果，並促進知識產權貿易。

