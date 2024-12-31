全球首個高軌衛星終端機　上網速度勝5G

衛星上網機簡單易用，接上電源後能自動尋星，記者實測上網速度。（大公報） 中評社香港12月31日電／大公報報導，全球首個衛星互聯網高軌衛星連接手機通信終端系統昨日（30日）在本港黃竹洋村測試成功，該終端可實現半徑50米範圍內的Wi－Fi信號覆蓋，有望解決本港偏遠地區通訊問題。



約4.5公斤重的衛星終端接入電源後能自動尋星，記者現場實測，在2分鐘之內記者手機便能成功建立連接。研發機構稱，該系統成本只需5位數，亦毋須專業人員操作維護，比5G通訊更強。



據瞭解，網翎衛星上網機由新時空集團提供，透過使用亞太6D高通量衛星通信服務，為偏遠地區提供衛星互聯網寬帶連接服務。該設備包含接收與發射功能，並內置路由器，能提供衛星Wi－Fi熱點服務，支持最多十個終端在50米範圍內同時上網。



可攜式裝置 不用設置基站



記者現場實測發現，啟動該通信設備後，用戶只需簡單地連接到對應的Wi－Fi熱點，即可實現上網、語音、視頻通話，以及觀看視頻。整個流程耗時僅約2分鐘，且操作簡單，與日常上網體驗無異，整體網速順暢。



黃竹洋村村長戴偉國表示，網翎衛星上網機安裝方便，毋須建立基站，村民便能享受上網服務。他亦期望低空經濟能夠為村民帶來更方便的生活體驗。

