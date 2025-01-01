中評新書：客家人講自己的人生故事與感悟

中評社廣州1月1日電(記者 韋民)一部由旅居加拿大的福建永定客家人王碧雲所著的回憶錄《客家精神伴行——我的人生印跡》一書，日前已由中國評論學術出版社出版。作者講的雖然是自己的成長、成熟和成家立業的人生故事，卻處處反映出優秀客家人的精神風貌和文化內涵，充滿了生活的正能量，極具社會人文價值。



本書的重要亮點之一是，作者對客家精神的深刻感悟，以及對優秀客家文化海外傳播的用心用力，令人敬佩。正如作者在“前言”中寫道，“退休後來到加拿大生活，在陪伴女兒培育孫輩的過程中，深感有責任讓子孫後代瞭解自己的血脈淵源”。因此她決定用文字記錄的方式，讓孫輩知道他們的母親是來自中國福建閩西的客家人，自己也有客家人的血統，需要瞭解中華文化以及中國親人的一些故事。作者這種有意識地在海外傳承和弘揚客家文化的努力值得肯定，說作者是中華文化的使者、傳播客家文化的典範一點也不為過。



作者還說，在把流逝的時光和融入血液的記憶變成一串串文字、一幅幅畫卷的過程中，有許多意外的收穫。感觸最深的一點是：以自己是客家人為榮。她說，“深刻認識到孕育自己的客家文化是非常優秀的中華傳統文化的重要組成部分，深以自己是一個客家人而自豪”；“自己成長的每個階段都受益於客家文化的滋養”；“在走過的人生歷程中，客家精神無處不在”。

