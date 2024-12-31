12月份中國製造業PMI為50.1%

中評社香港12月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會12月31日發佈數據，12月份，製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月下降0.2個百分點，製造業繼續保持擴張，連續三個月位於臨界點以上。



新華社報導，供需兩端繼續擴張。生產指數為52.1%，比上月下降0.3個百分點，新訂單指數為51.0%，比上月上升0.2個百分點，兩個指數均繼續高於臨界點，製造業企業生產和市場需求保持擴張。



大中型企業PMI高於臨界點。大型企業PMI為50.5%，比上月下降0.4個百分點，今年以來持續位於臨界點以上，對製造業支撐作用明顯；中型企業PMI為50.7%，比上月上升0.7個百分點，8個月以來首次升至擴張區間；小型企業PMI為48.5%，比上月下降0.6個百分點，景氣度有所回落。



部分重點行業保持擴張。從重點行業看，在消費品以舊換新政策以及傳統節日臨近等因素的帶動下，相關行業擴張步伐有所加快，消費品行業PMI為51.4%，比上月上升0.6個百分點；裝備製造業PMI為50.6%，連續5個月位於擴張區間，繼續保持較快發展；高耗能行業PMI為48.8%，比上月下降0.4個百分點，景氣水平有所回落。



價格總體有所回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.2%和46.7%，比上月下降1.6和1.0個百分點，製造業市場價格總體水平有所下降。