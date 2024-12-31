2024年這些瞬間　被儲存在市民手機里

黃女士與寶寶合照。受訪者供圖 中評社香港12月31日電／香港文匯報報導，現代人的手機，不僅是通訊工具，也是記憶的載體。隨手一拍，總能儲存下時光里幸福的瞬間。今天（31日）是2024年的最後一天，香港市民的手機里，定格著哪些幸福瞬間呢？新手媽媽、愛上熊貓幼稚園校長、社區客廳的受惠者、地區工作者、與新中國同齡的長者、戶外運動愛好者、在香港追夢的學生……他們向香港文匯報記者分享了他們手機里的幸福相片，這些相片是香港市民過去一年生活的縮影，匯聚在一起，拼織成屬於香港的幸福畫卷。



與孩子相處 猶如重新經歷童年



新手媽媽黃女士：



寶寶現在兩歲多了，養育孩子的過程有辛苦，但更多的是幸福，好在有家中長輩的幫助，他這會兒是最可愛的時候，常看著大人笑呵呵，我們心情也會變得好起來。有了孩子之後才能感受到，孩子對父母毫無保留的愛，與孩子相處感覺自己重新經歷了一次童年。



畫外音：鼓勵生育 政府設現金獎勵



為鼓勵市民生育嬰兒，2023年底起，香港特區政府向合資格父母，就每名出生的嬰兒給予兩萬元的現金獎勵。政府亦提出資助出售單位和公共租住房屋優先安排，以及支援輔助生育等政策和措施，為香港更多有新生兒的家庭進一步創造了幸福生活的條件。



熊貓經濟增強社會幸福感



幼稚園校長鄧玉霞：



我在今年12月中旬，帶著學校學生到鴨寮街近距離親近“國寶”，孩子們一看到這麼多可愛又栩栩如生的熊貓寶寶雕塑就好奇地蹲下身子觸摸，想同熊貓玩，又同熊貓打招呼，孩子們興奮極了，展現出對熊貓濃濃的愛。在場的深水埗區議員劉佩玉都難忘這一充滿幸福感的時刻，於是在手機里儲存著這張照片。熊貓經濟能帶給市民歡樂，亦帶動人流和消費，增強社會的幸福感。

