中俄兩國元首互致新年賀電

（圖源：新華社） 中評社北京12月31日電／據新華社報導，2024年12月31日，國家主席習近平和俄羅斯總統普京互致新年賀電。



習近平代表中國政府和中國人民，向普京總統和俄羅斯人民致以誠摯祝賀和美好祝願。習近平指出，2024年是中俄建交75周年，是兩國關係新的重要里程碑。歷經四分之三個世紀風風雨雨，中俄關係愈加成熟穩定。面對加速演進的百年變局和動蕩不安的國際形勢，中俄兩國始終沿著不結盟、不對抗、不針對第三方的正確道路攜手前行。過去一年，我們在北京、阿斯塔納和喀山三度會晤，通過電話、信函等多種方式保持溝通，圍繞雙邊關係和共同關心的重大國際地區問題坦誠交流，達成廣泛共識。在我們的戰略引領下，中俄政治互信和戰略協作不斷向更高水平邁進，兩國東線天然氣管道全線貫通，各領域務實合作匯聚更多可視化成果；中俄文化年順利開啟，兩國世代友好的民心紐帶進一步拉緊；雙方相互支持對方在金磚機制、上海合作組織擔任主席國的工作，為推動全球南方團結合作作出重要貢獻。



習近平指出，即將到來的2025年是中國“十四五”規劃的收官之年，也是世界反法西斯戰爭勝利80周年。無論國際風雲如何變幻，中方都將堅定不移進一步全面深化改革、推進中國式現代化，促進世界和平發展事業。相信中俄各領域合作也將不斷迎來新的發展機遇。我願同總統先生繼續保持密切交往，牢牢把握中俄合作大方向，持續鞏固和深化永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的新時代中俄關係，為兩國發展振興和現代化建設注入強勁動力，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義作出新的重要貢獻。



普京總統向習近平主席致以衷心的新年和春節祝福，祝中國人民幸福安康。普京表示，即將過去的一年，俄中兩國共同隆重慶祝中華人民共和國成立75周年和俄中建交75周年。我們三次成功會晤，引領俄中新時代全面戰略協作夥伴關係取得新的發展成就。雙方經貿、能源、交通、科技等領域互利合作有序推進。俄中文化年的順利開啟為兩國擴大人文交流創造更多新的機遇。展望新的一年，我願同習近平主席繼續保持密切工作聯繫，共同推動雙邊關係及各領域合作不斷發展，進一步加強兩國在聯合國、金磚國家、上海合作組織、二十國集團等多邊平台的協調配合。這不僅完全符合兩國人民的利益，也有利於維護國際和地區安全穩定。



同日，國務院總理李強同俄羅斯總理米舒斯京互致新年賀電。李強表示，在習近平主席和普京總統戰略引領下，中俄雙方以兩國建交75周年為契機，推動雙邊關係持續健康穩定發展。中方願同俄方一道，以兩國元首達成的重要共識為根本遵循，推動中俄關係和各領域合作邁上新台階。米舒斯京表示，俄方願同中方繼續保持高度互信的建設性交流，相信雙方達成的共識將有助於推動雙邊合作邁向更高水平。