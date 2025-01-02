社評：韓國政壇社會大混亂 亟須三個穩定

韓國戒嚴風波震驚全世界（圖源：美聯社） 中評社香港1月2日電（評論員 郭至君）2024年的最後一個月，韓國總統尹錫悅遭國會彈劾，國務總理韓德洙代行總統職權，但僅僅13天後，他也被彈劾，目前由經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆代行總統職權，這是韓國憲政史上首次出現的大混亂，並對韓國經濟、社會、民生甚至是對外關係造成重大負面影響。作為臨近且重視與韓國關係的國家，我們希望韓國通過舉國之力盡快度過混亂時期，穩定內政，安撫民心，控制朝鮮半島可能爆發的衝突，並積極發展中韓關係。



首先，韓國內部需要穩定。



韓國政局已經混亂了近一個月。目前，韓國法院已經批准了對總統尹錫悅的逮捕令，這是韓國憲政史上首次對現任總統申請該令，公調處即將前往總統官邸進行搜查。此前，尹錫悅三次拒絕接受出席要求書，既不提交律師選任屆，也沒有聯繫協調日程，試圖“以拖待變”，希望能最終逃過罷免。然而，我們以為，“拖字訣”解決不了問題，反而會使得韓國內政愈加混亂，進而進一步影響經濟、社會、民生等各個方面，裹挾著韓國民眾一起承受痛苦。



韓國《東亞日報》最近的一篇社論批評尹錫悅的威權主義面貌把韓國推進了危機，它說，“尹總統自找的破滅結局不僅僅是因為戒嚴，習以為常的剛愎自用和獨斷專行的堆積最終導致了決堤。”韓國《中央日報》的一篇社論也指出，當前，沒有比恢復因戒嚴事態而滿目瘡痍的國家更重要的事情，首要任務是國政的正常運營，然而執政黨、在野黨和政府之間的極端對立卻讓政局走向深淵。



國內政治環境不穩定已經對韓國經濟造成巨大負面影響。近期韓元對美元匯率持續下跌，27日盤中一度跌破1美元兌1480韓元關口，創下2009年以來新低，市場也預測“匯率衝破1500韓元”（約合人民幣7.45元）的可能性很大。政界的“推責”攻勢和從來未有過的“代理的代理”總統體制正在將韓國經濟推向懸崖。12月底，在韓國國政癱瘓、政局走向極端混亂的情況下，還發生了1997年以來韓國最嚴重的空難，使得全韓國都陷入了震驚和不安之中。我們認為，當前韓國政府的主事人的領導力應該維穩，韓國政府和政界人士要齊心協力處理國政，將國家的方方面面盡快帶回到正軌上來。

