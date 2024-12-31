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烏克蘭首都基輔市遭導彈襲擊
http://www.CRNTT.com   2024-12-31 15:33:21


　　中評社香港12月31日電／烏克蘭首都基輔市12月31日上午傳出爆炸聲，基輔市軍事管理局稱左岸達爾尼茨基區發現導彈碎片，目前傷亡情況不明。

　　當天早上，基輔市拉響防空警報，軍事管理局稱防空系統在運作。

　　新華社報導，烏克蘭空軍當天上午發布空襲預警稱，“高速飛行目標”正從烏克蘭蘇梅州向西南方向移動。

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