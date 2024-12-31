上海2024年接待入境遊客超600萬人次

中評社香港12月31日電／上海市文化和旅遊局12月31日發佈數據顯示，2024年1月1日以來，上海已接待入境旅遊者超過600萬人次，入境旅遊市場繁榮，見證中外民眾在你來我往中相知相近。



新華社報導，中國不斷優化免簽政策、提升入境效率、完善移動支付，絕大多數景點實行免預約，一系列措施與服務的推出，讓“China Travel”吸引力持續提升。入境遊客呈現旅行方式散客化、目的地小眾化、體驗內容生活化等特點。



來自日本高鬆的久保正篤介紹，早前當地人辦理中國簽證需至少提前一個半月準備，如今則是“說走就走”，人們周末遊、短途遊很方便。近日，他遊覽了上海豫園等中國江南特色景觀，前往新雅粵菜館等老字號品嘗美食，他還打算以後帶上妻子一起再來。



既融合中西方文明又引入現代科技，中國城市讓外國遊客流連忘返。在上海市徐匯區烏中市集，整齊碼放的鮮果鮮肉攤位、飯香四溢的小吃店，讓新加坡遊客李遠豐一家沉浸在溫馨的“煙火氣”中，他們還用現金支付方式購買了一袋金桔。“上海的歷史建築與時尚商圈交錯、辦公樓和居民住宅相連，世界上很少有這樣的‘奇觀’。”李遠豐說。



上海正將更多城市資源轉化為文旅資源。“上海國際中轉旅客半日遊”項目自2024年上半年啟動，已吸引數千名國際遊客“種草”並期待重遊中國；多用途預付費卡“Shanghai Pass”推出，其支持的支付場景日益增多；上海旅遊節、世界一級方程式賽車錦標賽（F1）中國大獎賽等文體旅商展活動，吸引遊客紛至沓來；上海全新升級的一日遊、兩日遊乃至六日遊線路及產品，精準滿足不同客群需求。



許多海外遊客抵滬後又前往更多中國城市。來上海考察的美國旅行商卡布裡埃爾·瓦萊裡亞諾說，隨著中國持續優化入境便利度，北京、上海、西安、重慶等各個目的地串聯起來，外國遊客感受著不同城市風采，更深入、全面地瞭解中國。