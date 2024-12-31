港股31日微涨　收报20059.95点

| 中評社香港12月31日電／31日是2024年最后一个交易日，香港恒生指数站稳20000点。当日恒指涨18.53点，涨幅0.09%，收报20059.95点。全日主板成交745.21亿港元。
新華社報導，国企指数涨9.41点，收报7289.89点，涨幅0.13%。恒生科技指数跌32.49点，收报4468.11点，跌幅0.72%。
蓝筹股方面，腾讯控股跌0.48%，收报417港元；香港交易所跌0.07%，收报294.8港元；中国移动涨0.59%，收报76.6港元；汇丰控股涨0.13%，收报75.8港元。
香港本地股方面，长实集团涨0.63%，收报31.9港元；新鸿基地产涨0.27%，收报74.65港元；恒基地产跌0.42%，收报23.6港元。
中资金融股方面，中国银行涨0.51%，收报3.97港元；建设银行涨0.62%，收报6.48港元；工商银行涨0.77%，收报5.21港
元；中国平安跌0.65%，收报46.05港元；中国人寿跌0.68%，收报14.68港元。
石油石化股方面，中国石油化工股份涨1.6%，收报4.45港元；中国石油股份涨1.16%，收报6.11港元；中国海洋石油涨1.38%，收报19.12港元。