以色列正試圖將伊朗拖入一場火山爆發般戰爭?

中評社香港12月31日電／在半島電視台記者對南非最知名的情報部長、猶太白人羅尼·卡斯里爾斯進行的第四部分採訪中，卡斯里爾斯表達了他作為戰略專家而對以色列對伊朗發動大規模襲擊的後果的擔憂，更罔論伊朗可能對這些襲擊作出的回應。



卡斯里爾斯表示，一旦發生這種情況，我們將在聯合國和國際舞台上對以色列發動政治轟炸，我們將要求全世界反對這種瘋狂行為，他還強調，需要這種情況發生，就會將世界置於全球核戰爭的邊緣。



卡斯里爾斯解釋稱，以色列試圖將伊朗拖入地區戰爭是出於自身利益，即相信通過全面戰爭來改變中東版圖的可能性，以實現以色列總理內塔尼亞胡向聯合國提出的幻想——一個地圖上沒有巴勒斯坦存在的中東地區。



在這個問題上，卡斯里爾斯強調，我們迫切需要激活聯合國的作用並動員世界各國及其人民制止以色列——從立即停止其種族滅絕行動開始，一直到制止它針對黎巴嫩、敘利亞甚至是伊拉克和也門的下一步行動。



卡斯里爾斯強調，我們需要建立一項戰略願景，以維持巴勒斯坦人民的存在，並迫使以色列及其虛偽的西方國家支持者屈服於其人民的意志，以免他們因支持以色列而將全世界獻祭給猶太復國主義實體在極端法西斯猶太復國主義民族國家的幌子下實施的全球大屠殺。



卡斯里爾斯在接受半島電視台記者採訪時，呼籲阿拉伯國家在全球範圍內聲援巴勒斯坦人民、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、也門和伊朗，因為所有人都會因為極端主義、好戰、種族滅絕而瀕臨深淵——這場種族滅絕是猶太復國主義的以色列在美國和以德國、法國、英國和意大利為首的西方國家的支持下實施的。



他還強調，襲擊伊朗的結果就像是一座爆發的火山，其熔岩將會影響世界各地的所有人。



他還對法西斯主義和納粹主義的卷土重來發出了警告——現在再次出現的法西斯主義和納粹主義並不會以墨索里尼和希特勒的納粹服飾和鞋子為標誌，而是會以西裝、領帶、微笑和關於文明的溫和談論為代表，而且他們的目標只是保證猶太復國主義者在中東地區的霸主地位，以及以美國為首的西方帝國主義在全球的統治地位。



在談到他當初作為一名年輕的猶太白人在由南非黑人領導的解放運動中面臨的挑戰，以及他與納爾遜·曼德拉、奧利弗·坦博、喬·梅迪奇和塔博·姆貝基等南非領導人一起工作的感覺時，卡斯里爾斯表示，“你讓我回想起了我人生中最美好的那段時光。當時根本沒有任何問題，自我加入反對種族隔離、反對種族主義和殖民主義的解放運動‘大家庭’的那一刻起，我的生活就發生了徹底的改變。自那一刻起，這個‘大家庭’就像我的家庭一樣接納了我。他們是極為優秀的人，他們謙遜、溫暖、智慧並懷有對全人類的愛，他們致力於結束世界上的一切殘酷行為。”



在談到其作為電影導演而處於職業生涯巔峰時期的工作時，卡斯里爾斯解釋稱，他很享受當時的工作，“我曾相信我會成為一名偉大的電影導演，但我並不後悔放棄電影行業並加入解放鬥爭，我喜歡在自由社會裡擔任電影導演，我也喜歡“成為一名電影制片人，而且我仍然夢想再次回到電影行業”。



卡斯里爾斯將那些口口聲聲鼓吹“自由主義”的人稱為“偽君子”——儘管他們親眼目睹了當前針對加沙和約旦河西岸的巴勒斯坦人以及針對黎巴嫩人的所有可怕的屠殺，但他們卻一再為之開脫，聲稱這裡發生的故事具有兩面性，而實際上，真相卻衹有一面。