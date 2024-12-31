港股扭轉4年跌勢　全年升逾3000點

恒指在今年最後1個交易日企穩2萬點以上收市，全年累計升3012點，升幅約17.7%，扭轉連續4年跌勢。科指全年亦升近19%，結束3連跌。(資料相) 中評社香港12月31日電／2024年港股最後一個交易日衹有半日市，恒生指數低開38點後，反覆造好，收市升18點，收報20，059點，企穩2萬關；科指收市跌32點，報4，468點；國企指數7305點，升25點。總結全年，恒指升3，012點，升幅達17.67%，終止4年跌勢；科指全年升707點，升幅18.7%。



回顧港股今年的走勢，恒生指數從17，000點起步，於1月22日觸及全年低位14，794點。隨後數月，恒指在16，000至19，000點之間反覆上落。到9月中旬，中央推出“組合拳”救市，刺激恒指短期內急升逾4，000點。



恒生指數在10月7日達到年高位23，241點，但在10月8日，恒指創下今年最大單日跌幅，最多跌2，336點，收市跌2，172點，當日大市成交金額達6，207億元，創下歷史新高。全年波幅則達8，447點。



在個別股票方面，全年升幅最大的藍籌股是小米（1810），升幅逾120%，股價由15.6元飆升至34.5元；其次是攜程（9961）及美團（3609）；至於今年跌幅最大的藍籌是百威（1876），全年跌近49%；科指則是蔚來（9866），全年跌逾52%。

