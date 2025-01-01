快評：新年新形勢　推動兩岸關係重回正軌

中評社快評／國家主席習近平在二〇二五年新年賀詞中提到港澳台。他指出，我們將堅定不移貫徹“一國兩制”方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！



習近平這一段賀詞的關鍵詞是“一國兩制”、“兩岸同胞一家親”、“祖國統一”，既是重申立場，也是寄語、願景。



新的一年，大陸勢將堅持“和平統一、一國兩制”方針，堅持“九二共識”、反對“台獨”，貫徹“新時代黨解決台灣問題的總體方略”，繼續推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。



新的一年，特朗普將重返白宮，中美關係、兩岸關係面臨新的形勢，中國大陸需做好準備，沉著應對。



因為民進黨當局繼續拒絕承認“九二共識”、繼續“倚美謀獨”，台海局勢仍然複雜嚴峻，兩岸關係仍然面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇。推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，仍然是一項緊迫又難巨的任務。



承認兩岸同屬“一個中國”，回到“九二共識”的軌道，是兩岸關係和平發展的關鍵。大陸的立場是，只要認同“九二共識”政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢。



過去一年，大陸方面開展了反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決反制“台獨”挑釁，堅決反制外部勢力“以台遏華”，取得重大進展。新的一年，大陸勢將加大“反獨促統”的力道，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！