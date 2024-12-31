國家主席習近平發表二〇二五年新年賀詞

新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表二〇二五年新年賀詞。（新華社圖片） 中評社北京12月31日電／新年前夕，國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表了二〇二五年新年賀詞。全文如下：



大家好！時間過得很快，新的一年即將到來，我在北京向大家致以美好的祝福！



2024年，我們一起走過春夏秋冬，一道經歷風雨彩虹，一個個瞬間定格在這不平凡的一年，令人感慨、難以忘懷。



我們積極應對國內外環境變化帶來的影響，出台一系列政策“組合拳”，扎實推動高質量發展，我國經濟回暖向好，國內生產總值預計超過130萬億元。糧食產量突破1.4萬億斤，中國碗裝了更多中國糧。區域發展協同聯動、積厚成勢，新型城鎮化和鄉村振興相互融合、同頻共振。綠色低碳發展縱深推進，美麗中國畫卷徐徐鋪展。



我們因地制宜培育新質生產力，新產業新業態新模式競相湧現，新能源汽車年產量首次突破1000萬輛，集成電路、人工智能、量子通信等領域取得新成果。嫦娥六號首次月背采樣，夢想號探秘大洋，深中通道踏浪海天，南極秦嶺站崛起冰原，展現了中國人逐夢星辰大海的豪情壯志。



今年，我到地方考察，看到大家生活多姿多彩。天水花牛蘋果又大又紅，東山澳角村漁獲滿艙。麥積山石窟“東方微笑”跨越千年，六尺巷禮讓家風代代相傳。天津古文化街人潮熙攘，銀川多民族社區居民親如一家。對大家關心的就業增收、“一老一小”、教育醫療等問題，我一直掛念。一年來，基礎養老金提高了，房貸利率下調了，直接結算範圍擴大方便了異地就醫，消費品以舊換新提高了生活品質……大家的獲得感又充實了許多。



巴黎奧運賽場上，我國體育健兒奮勇爭先，取得境外參賽最好成績，彰顯了青年一代的昂揚向上、自信陽光。海軍、空軍喜慶75歲生日，人民子弟兵展現新風貌。面對洪澇、台風等自然災害，廣大黨員幹部衝鋒在前，大家眾志成城、守望相助。無數勞動者、建設者、創業者，都在為夢想拼搏。我為國家勛章和國家榮譽稱號獲得者頒獎，光榮屬於他們，也屬於每一個挺膺擔當的奮鬥者。



當今世界變亂交織，中國作為負責任大國，積極推動全球治理變革，深化全球南方團結合作。我們推進高質量共建“一帶一路”走深走實，成功舉辦中非合作論壇北京峰會，在上合、金磚、亞太經合組織、二十國集團等雙邊多邊場合，鮮明提出中國主張，為維護世界和平穩定注入更多正能量。



我們隆重慶祝新中國成立75周年，深情回望共和國的滄桑巨變。從五千多年中華文明的傳承中一路走來，“中國”二字鐫刻在“何尊”底部，更銘刻在每個華夏兒女心中。黨的二十屆三中全會勝利召開，吹響進一步全面深化改革的號角。我們乘著改革開放的時代大潮闊步前行，中國式現代化必將在改革開放中開辟更加廣闊的前景。

