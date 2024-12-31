滑翔導引炸彈無熱源　烏克蘭刺針飛彈束手無策

中評社香港12月31日電／中時新聞網報導，隨著烏俄戰爭持續，俄羅斯滑翔導引炸彈的威脅日益嚴峻，由於這類武器本身沒有熱源，所以烏克蘭現有的防空系統難以反制。自2024年3月起，俄軍翻出既有的“D-30通用聯合滑翔炸彈（UMPB）”進行改良，將其射程提升至80公里，並能從距烏克蘭邊境近40公里的俄羅斯領空投放，深遠打擊烏克蘭境內目標。



D-30滑翔炸彈結合滑翔與慣性導引技術，炸彈重約500公斤、長3公尺，通常由飛機在約10公里高空投放，依靠空氣動力滑翔至目標，原先射程約40至50公里，最高速度可達每小時1000公里，改良後可達80公里。彈頭種類多樣，適合打擊軍事基地、運輸樞紐與停在地面上的飛機等目標。



D-30雖然不是智慧型彈藥，但具高精準性，媲美俄軍傳統的FAB-250/500改裝而成的滑翔導引炸彈，同時大幅提升精準打擊能力。根據哈爾科夫州軍事管理局局長西內胡博夫（Oleg Synehubov）的說法，俄軍正利用其遠程精準打擊，針對烏克蘭戰略設施發動攻擊。



烏克蘭的主要挑戰在於D-30炸彈無熱能特徵，使得便攜式防空系統如刺針飛彈無法有效鎖定目標，成為烏克蘭防空網的重大難題。烏軍被迫採用機槍、擊砲彈幕與電戰技術來干擾炸彈，但效果有限。特別是在如哈爾科夫等關鍵城市，俄軍密集轟炸令烏軍應接不暇。



儘管烏克蘭採取各種反制措施，但面對俄軍滑翔炸彈的壓倒性攻勢，仍需找到更有效的應對方案以減輕戰場壓力。