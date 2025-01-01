巴拿馬總統：巴拿馬運河將永留在巴拿馬人手中

中評社香港1月1日電／巴拿馬總統穆利諾12月31日在首都巴拿馬城舉行的紀念巴拿馬正式收回巴拿馬運河主權25周年活動上表示，巴拿馬運河將永遠留在巴拿馬人手中。



新華社報導，紀念活動當天在巴拿馬運河管理局大樓前舉行。穆利諾在致辭中說，巴拿馬在25年前成功收回巴拿馬運河並進行擴建，使其成為一個對全球至關重要且具有經濟效益的項目。“除了巴拿馬人，沒人能夠掌控我們的運河，它將永遠留在我們手中。”



巴拿馬運河事務部長伊卡薩在活動中表示，巴拿馬運河不僅是一項戰略性基礎設施，更是巴拿馬經濟發展引擎和重要收入來源。



巴拿馬城居民菲利佩·岡薩雷斯在活動現場表示，當天的儀式充滿紀念意義。巴拿馬收回運河意義重大，運河應該永遠屬於巴拿馬。



美國候任總統特朗普近日多次聲稱巴拿馬運河是“美國重要國家資產”，威脅美國將“收回”該運河。穆利諾就此表示，巴拿馬運河主權屬於巴拿馬，絕不存在任何重新談判的餘地。哥倫比亞、智利、墨西哥、委內瑞拉等拉美多國也紛紛表態，支持巴拿馬捍衞運河主權。



1903年，美國通過支持巴拿馬獨立，與巴拿馬簽訂了《巴拿馬運河條約》，取得開鑿運河和“永久使用、佔領及控制”運河和運河區的權利。為廢除不平等條約和收回運河區的主權，巴拿馬人民進行了不屈不撓的鬥爭。1977年，美國與巴拿馬簽訂新的《巴拿馬運河條約》和《關於巴拿馬運河永久中立和經營的條約》。根據條約，1999年12月31日起，巴拿馬將全部收回運河的管理和防務權，駐在運河區的美軍將全部撤出。