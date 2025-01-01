國產大飛機C919開啟滬港定期商業航班

中評社香港1月1日電／2025年1月1日，新年第一天，由東航C919執飛的MU721“上海虹橋—香港”定期商業航班開航。這是國產大飛機C919首次執飛滬港定期商業航班，正式開啟地區航線商業運營。



新華社報導，當天8點21分，東航C919“上海虹橋—香港”MU721首航航班搭載157名旅客，從上海虹橋機場起飛，開啟從“東方明珠”上海到“東方之珠”香港的商業首航之旅。



香港與東航C919有著獨特緣分。2024年6月1日，東航就使用C919執行了“上海虹橋-香港-上海虹橋”往返商業包機航班。



從商業包機到定期商業航班，東航C919的香港之旅實現常態化。由東航C919執飛的“上海虹橋—香港”定期商業航班將每天執行1班往返，航班號為MU721/MU722。



旅客黃先生說：“本來就有今天去香港的計劃，正好乘坐的是C919，終於坐上了祖國的大飛機，心情非常激動。”據工作人員介紹，東航還為C919滬港航線量身打造了“雲上食·滬港同心”主題餐食，以粵菜和上海菜為主。



據瞭解，國航、南航也已接收C919飛機，並投入商業運營。國內三大航空公司全部開啟C919商業運營，意味著C919的規模化運營邁入新階段。三大航空公司的廣闊航線網絡和高標準管理，將有助於C919快速適應市場、提高運營能力。C919投入市場運營的效率在提升、節奏在加快，航空公司與機場等各民航單位對C919的保障能力也在持續增強。