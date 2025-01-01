“華龍一號”漳州核電1號機組投入商運

中評社香港1月1日電／1月1日0時17分，經過168小時滿功率連續運行考核，全球最大“華龍一號”核電基地迎來新年“開門紅”，中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電1號機組正式投入商業運行，標誌著“華龍一號”批量化建設取得重大進展。



新華社報導，漳州核電基地是“華龍一號”批量化建設的始發地，規劃建設6台百萬千瓦級“華龍一號”核電機組，其中4台機組已開工建設，安全質量均處於良好受控狀態。漳州核電1號機組於2019年10月16日開工建設，是中核集團投資建設的第五台“華龍一號”核電機組，歷經1800多個日夜，數萬名核工業建設者參與建設，在確保安全質量的前提下，順利完成機組土建、安裝、調試、裝料、並網發電等重要里程碑，成功投入商業運行。



“華龍一號”是中國具有完整自主知識產權的三代核電技術，滿足全球最高安全標準，是中國核電創新發展的重大標誌性成果，被譽為“國之重器”“國家名片”，對於中國實現由核電大國向核電強國的歷史性跨越具有重要意義。目前，“華龍一號”已成為全球在運在建機組總數最多的三代核電技術，標誌著中國核電技術與綜合競爭力躋身世界第一方陣。



據瞭解，“華龍一號”每台核電機組每年發電超100億度，能夠滿足中等發達國家100萬人口的年度生產和生活用電需求；同時相當於每年減少標準煤消耗312萬噸、減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵。



中核國電漳州能源有限公司位於福建省漳州市雲霄縣，負責漳州核電、雲霄抽水蓄能等清潔能源項目的開發、建設和運營，致力打造中國綜合性清潔能源基地，基地建成後，預計年發電量可達635億度，將成為福建省實現碳達峰和碳中和目標的新發展引擎。