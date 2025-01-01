拜登卸任前火上澆油　再援烏466億

俄烏在跨年夜前交換300名戰俘。（來源：大公網） 中評社北京1月1日電／據大公網報導，當地時間2024年12月30日，美國總統拜登當天宣布向烏克蘭提供總額近60億美元（約合465.95億港元）的額外軍事和預算援助。與此同時，俄羅斯和烏克蘭周一進行了迄今最大規模的交換戰俘行動，涉及300人。



拜登在聲明中表示，將向烏克蘭提供25億美元的額外軍事援助。這項援助由兩部分組成：一部分是拜登行使總統行政權從美國國防部庫存中直接調取的武器彈藥，價值約12.5億美元；另一部分屬於美國國會設立的“烏克蘭安全援助倡議”，價值約12.2億美元。同日，美國財政部長耶倫也宣布向烏克蘭提供34億美元的額外預算援助。分析認為，拜登在卸任前向烏克蘭提供援助，防止特朗普上台後中斷援助。



根據美國無黨派機構“負責任聯邦預算委員會”的計算，俄烏衝突爆發以來，美國國會已批准向烏克蘭提供1750億美元的援助，其中軍事援助總額達654億美元。特斯拉創辦人、特朗普盟友馬斯克在社交媒體X上轉發一名用戶就美援烏一事發表的評論，該用戶稱“澤連斯基是有史以來最大的搶劫犯之一”。



當地時間周一，俄烏在2025年新年前夕進行大規模交換戰俘，涉及300人。這是俄烏雙方第59次交換戰俘，也是迄今為止最大規模的一次。俄羅斯國防部表示，150名俄軍人從烏克蘭控制的領土被送回俄方；作為交換，俄方向烏克蘭移交了150名烏軍人。阿聯酋為推動此次換俘行動進行斡旋。