﻿深圳商圈迎新年　網紅“首店”穀消費

圖：位於深圳福田的皇庭廣場推出專享會員卡，吸引不少港客前來消費。（大公報） 中評社北京1月1日電／據大公報消息，2024年12月31日跨年夜，深港各口岸迎來雙向出行人潮。大公報記者採訪發現，深圳多個商圈完成升級改造，引進多項時尚新穎的潮玩美食，並推出新春多重優惠，吸引港客赴深迎新年。為緊抓節假日的港客消費客群，有商場為港澳客推出專享會員卡，營造專屬服務，如為節假日消費港客提供現金通用電子券等；或是布局網紅品牌的“全國首店”“深圳首店”，搶攻年輕客群，引領大灣區消費新時尚。＼大公報記者 李薇、郭若溪、石華深圳報導



“像羅湖金光、福田皇庭廣場人真的太多了，雖然方便，但吃個飯都要大排長龍。梅林商圈相對人少很多。”港人YY在下班後，從福田口岸通關並搭乘地鐵來到位於上梅林站的卓悅匯，和朋友吃完晚飯後再逛逛學習胖東來改造後的永輝超市。



深圳灣口岸地鐵出行超方便



而港人胡小姐則是在下班後攜帶家人一同前往上河坊.港澳灣跨年。選中這裡，胡小姐坦言“地方夠新”、“消費夠平”、“人夠少”。記者瞭解到，上河坊.港澳灣地處梅林關片區，2024年10月底煥新升級後，匯聚了各地風情文化，吸引了眾多大灣區遊客前來打卡。“上周我就來過這裡，看到有蒙古舞表演，跨年夜想著帶家人一起過來看看，順便在微醺營地喝點小酒。”胡小姐笑指，上河坊.港澳灣街區夜間活動非常豐富，集合了美食、集市、露營體驗，整體風格清新浪漫且充滿藝術氛圍，“福田中心區雖然熱鬧，但老人家更鐘意人少的地方。”



也有港人與胡小姐相反，選擇到福田度歲。這裡的深圳皇庭廣場因應港客消費習慣，布局了眾多年輕客群喜好的業態，如全國首店螺大為、長白老媽烤肉大排檔、深圳首店藍蛙等網紅品牌；領展中心城則出奇招引入港客喜歡的連鎖品牌，如大小點.順德點心專門店，鮑師傅糕點華南旗艦店等。



在南山商圈，杭州超高人氣的OONE CCUP特調飲品深圳南山區首店近日正式開業，落戶萬象前海商城。“我之前在一些社交平台上看到過這個品牌的飲品推薦，被顔值吸引了，聽說在深圳也有門店，就決定來買一杯招牌嘗一嘗，深圳灣口岸地鐵出行超方便。”港人胡女士說。

