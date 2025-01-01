長江文化國際傳播中心武漢揭牌

圖：長江文化國際傳播中心揭牌成立。（大公報） 中評社北京1月1日電／據大公報消息，作為落實習近平總書記考察湖北時關於“加強長江文明溯源研究和傳播展示”重要指示的務實之舉，2024年12月31日，長江文化國際傳播中心在湖北省武漢市揭牌成立。長江文化國際傳播中心與2024年9月14日成立的長江文化研究院，形成了“一院一中心”的長江文化保護傳承弘揚高端智庫、協同創新平台，成為長江品牌建設的新標杆。



長江文化國際傳播中心由湖北省委宣傳部、人民網、三峽集團、湖北省社會科學院聯合發起成立，依托長江文化研究院組建，以宣傳推介長江文化為旨趣，面向海內外受眾，著力推動長江文化的研究闡釋與傳承傳播，全面提升長江文化的國際傳播效能，展現可信、可愛、可敬的中國形象。



長江文化研究院理事會第一次全體會議同期舉行。湖北省委常委、宣傳部部長、長江文化研究院理事長琚朝輝，武漢大學黨委書記、長江文化研究院理事長黃泰岩等出席活動並致辭；人民網董事長、總裁，長江文化研究院常務副理事長葉蓁蓁，中國長江三峽集團有限公司董事、黨組副書記曾義，湖北省委宣傳部常務副部長劉海軍和湖北省社科院黨組書記徐艶國共同為長江文化國際傳播中心揭牌。



“一院一中心”築長江文化高地



與會專家接受記者採訪時表示，該中心的成立，是對“構建多渠道、立體式對外傳播格局”“構建更有效力的國際傳播體系”的積極探索，也是長江文化研究院作為新型研究機構、開展對外交流職能的有益探索，必將全面提升長江文化的國際傳播效能。



身兼長江文化研究院理事長的湖北省委常委、宣傳部部長琚朝輝，部署推進了“一院一中心”的建設工作。他在致辭中指出，“一部長江史，半部華夏史”，長江文化研究院和長江文化國際傳播中心的成立，是打造長江文化品牌、建設長江文化高地的重要舉措，標誌著“一院一中心”已搭建起完整的組織架構，未來將全方位開啟長江文化研究闡釋、傳承傳播、轉化運用的學術高地的新征程。

