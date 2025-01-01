韓代總統：國家面臨“前所未有的嚴峻局勢”

中評社北京1月1日電／據新華網報導，韓國代總統崔相穆12月31日發表新年賀詞時說，韓國正面臨“前所未有的嚴峻局勢”，政府將盡全力穩定國政運行。



崔相穆說，政府將與國會、朝野政黨等展開深度溝通，為眼前的諸多難題尋求解決方案。政府會盡力在國防、外交、經濟、社會等各方面穩定國政，讓民眾安心。



崔相穆表示，將與主要國家進行密切溝通，維護韓國國家利益。政府將加強與有關部門和機構的合作，穩定金融和外匯市場。

