圖：新任海關關長陳子達於昨日在行政長官李家超監誓下宣誓就職。（大公報） 中評社北京1月1日電／據大公報消息，中央人民政府根據行政長官李家超的提名和建議，昨日任命陳子達為海關關長，免去何珮珊的海關關長職務。



陳子達昨日宣誓就任，他表示十分榮幸獲行政長官的信任和提名，並感謝前關長鄧以海、何佩珊及一眾前輩的栽培和提攜，未來工作任重道遠，將帶領團隊迎接各種挑戰，包括維護國家安全、打擊私煙和太空油，以及深化各項便利營商的措施。＼大公報記者 古倬勳



提升執法效能



陳子達昨日會見傳媒時表示，未來有五個工作重點，包括繼續提升執法效能，致力打擊毒品、私煙和走私活動，維護國家安全，保障消費者權益及保障知識產權。他提到海關去年共偵破17宗俗稱“太空油”的依托咪酯案件並拘捕12人，檢獲的太空油可製造約七萬粒煙彈，政府期望今年第一季立法將太空油列為危險藥物，海關未來會在海、陸、空全方位堵截太空油流入本港。他又說海關正積極就完稅煙標簽制度進行顧問研究，實施後將有效杜絕市面白牌煙；去年海關於口岸搗破逾1.9萬宗相關案件，較前年同期多近一倍，未來會加強口岸堵截旅客攜帶超額免稅煙進入香港，亦會聚焦打擊私煙的高層次走私集團，以有效堵截私煙流入香港。



陳子達亦強調會繼續強化香港海關在國際海關事務的領導角色，香港海關自去年7月起擔任世界海關組織亞太區副主席一職，在兩年任期內會籌備多個全球性或區域性國際會議、工作坊及其他執法行動等等，以推動組織的政策發展，發揮更強的領導角色及話語權，長遠有利加強執法成效及貿易關卡。



在人手安排方面，陳子達表示，面對機場三跑全面開通，海關將與局方探討人手安排，機場二號客運大樓最快於今年底全面啟用，現時正積極籌備，不論儀器及人手調配，都有信心應付相關需求。

