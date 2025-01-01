韓國務安墜機事故遇難者身份全部確認

中評社北京1月1日電／據新華網消息，韓聯社1月1日援引韓國救援部門消息報導，2024年12月29日發生的韓國務安墜機事故中179名遇難者身份已全部確認。



據韓國中央災難安全對策本部1日發布的墜機事故情況報告顯示，截至當天上午6時，179名遇難者身份已全部得到確認。



韓國代總統崔相穆2024年12月31日在中央災難安全對策本部會議上表示，政府將盡全力穩定遇難者家屬情緒，查明事故原因。