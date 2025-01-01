﻿交椅洲人工島填海環評　專家團隊予正面評價

圖：交椅洲附近海域已搭建了勘探工作台。（大公報） 中評社北京1月1日電／據大公報消息，土木工程拓展署昨日向環境保護署提交交椅洲人工島填海工程項目環境影響評估報告。環保署會在收到環評報告後的60日內審閱內容，並決定是否供公眾查閱，以啟動後續法定環評程序。土拓署表示，曾與專家顧問團就環評報告交流論證，獲得正面評價。



交椅洲水域建勘探台



大公報記者早前搭船經過大小交椅洲水域所見，海面上竪起數座海上勘探工作台，估計與填海工程環評工作相關。



交椅洲人工島項目擬填海造地1000公頃，目前處於研究及規劃階段。土拓署發言人昨日表示，環評是推展大型工程項目的其中一個環節，目的是在規劃階段評估項目對環境的潛在影響，並制定措施避免、減低及控制影響。就人工島填海工程啟動的法定環評程序，屬項目前期規劃階段的工作之一。



土拓署是按照《環評條例》技術備忘錄及環評研究概要的要求，就人工島填海工程擬備環評報告。過程中進行全面生態調查及採用先進水動力和水質模擬工具，嚴格按照條例要求評估填海工程對環境的潛在影響，並制定合適的緩解及預防措施。



過程中，土拓署與來自本地、海外及內地的環境及生態專家顧問團交流和論證，探討水動力及水質、生態及漁業等環境相關議題；專家對環評報告給予正面評價，認為評估既科學亦合理。



土拓署又提到，除針對填海部分的環評報告，該署還須完成包括策略性道路及土地發展的環評工作，並會陸續開展詳細工程設計工作。



政府會以穩慎態度，因應研究進展，以及各項造地及基建工程的整體部署，籌劃項目的推展策略。