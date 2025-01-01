岑浩輝發表首份元旦賀詞

圖：澳門特區行政長官岑浩輝。（大公報） 中評社北京1月1日電／據大公報消息，澳門特區行政長官岑浩輝昨日發表首份元旦賀詞，他表示，2025年是第六屆政府開局之年，澳門作為國家的掌上明珠，美好的未來需要各界共同創造。



岑浩輝表示，新一屆政府將虛心聽取社會各界和廣大市民的寶貴意見和建議，以實際行動凝心聚力，提振發展信心。＼大公報記者 龔學鳴



岑浩輝表示，2024年，是澳門具有重大而深遠意義的一年。國家主席習近平親臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。習主席全面總結了“一國兩制”成功實踐需要把握的“四點原則”，對澳門特區的發展建設提出了“三點期許”，對新一屆政府提出了“四點希望”，對特區新任行政、立法、司法機關負責人提出了“四點要求”。習主席的重要講話和重要指示，為我們指明了方向，讓我們前進的步伐更加堅定有力。習主席的關懷厚愛和殷切期望，溫暖人心，催人奮進，激發出昂揚向上的巨大力量。



岑浩輝說，澳門特區政府在新一年，將團結帶領全體市民，深入學習和貫徹國家主席習近平系列重要講話精神，全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，維護社會祥和穩定，以更大作為切實推動經濟適度多元發展。



實現活力幸福澳門美好願景



他指出，會將依法治理及擔當作為結合起來，提升特區治理效能，打造高效、有為服務型政府；始終堅持以民為本，辦好民生實事，增進民生福祉；打造更高水平對外開放平台，更加積極主動融入和服務國家發展大局；以更新思維、更新方式、更大力度加快橫琴深合區建設；奮力實現法治澳門、活力澳門、文化澳門、幸福澳門的美好願景。

