多方合力護航2025年春運

臨近春運，位於湖北武漢的武昌客車車輛段設備車間內，幾名列車探傷工正在對列車輪對開展檢查，確保列車輪對質量良好。通過分解、除銹、探傷、鏇輪、組裝等一系列工序，檢修合格的輪對會被運往漢口、襄陽、信陽、周口等地，服務旅客安全出行。（來源：新華網） 中評社北京1月1日電／據新華網報導，2025年全國春運電視電話會議31日在京召開。國家發展改革委副主任李春臨在會上表示，從總體規模看，2025年春運全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，目前預計，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右。



2025年春運將於1月14日開始，2月22日結束，為期40天。綜合研判，2025年春運客流將呈現出“總量大、結構穩、分布集中”等特徵。鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9000萬人次，規模在去年歷史峰值的基礎上進一步增加，自駕出行仍將穩居主體地位。



據介紹，2025年春節前後客流較為集中，保暢通、保安全、防範惡劣天氣、統籌客貨運輸等方面存在較大壓力。李春臨表示，將從切實增加運力供給、加強綜合運輸銜接、提升交通安全水平、優化提升出行服務、提高突發事件應對能力、統籌節日期間重要物資運輸以及用心營造春運良好氛圍等方面精心組織做好春運各項工作。



根據會議部署，有關方面將加強需求預測和趨勢研判，合理制定運輸方案，做好運力統籌調配，強化重點時段、重點區域、熱點線路運力投放和組織調度；加強鐵路、公路、水路、民航等幹線運輸方式間、城市交通與幹線運輸間信息共享、服務銜接，方便旅客聯程運輸和中轉換乘，暢通出行“最先和最後一公里”；嚴格落實安全生產和消防安全責任制，加強隱患排查整治。



此外，還將強化道路疏堵保暢，做好旅客出行提示引導，提升高速公路服務區服務質量，加強新能源汽車充電設施設備供給；加強惡劣天氣預報預警，提前預置救援力量，強化煤電油氣等要素綜合保障、通信設施故障處置；統籌做好煤炭、糧食、節日商品、春耕備耕等物資運輸，保障經濟社會運行和群眾生產生活需求；加強春運工作宣傳，深入開展青年志願者服務春運“暖冬行動”，加強對堅守春運一線職工的關心關愛。



會議強調，2025年是“十四五”規劃收官之年，做好春運工作意義重大。各地區、各有關部門和單位要切實提高政治站位，扎實做好春運各項工作，不斷提升春運工作質效，全力確保人民群眾度過歡樂平安祥和的春節。