特朗普上訴失敗須向女作家賠償3900萬

圖：美國總統當選人特朗普（右）誹謗及性侵前作家卡羅爾案上訴失敗，仍需賠償500萬美元。＼法新社 中評社北京1月1日電／據大公報消息，綜合美聯社、《紐約時報》報導：當地時間2024年12月30日，美國聯邦巡回上訴法院駁回候任總統特朗普就誹謗案提出的上訴，裁定維持原判，要求他就性侵犯及詆毀前專欄作家卡羅爾賠償500萬元（約3900萬港元）。特朗普方面指責此裁決屬司法迫害，表示會繼續上訴。



上訴法院在一份77頁的文件中說明，沒有證據顯示原紐約南區聯邦法院的裁決有誤，特朗普也沒能證明原裁決影響到其實質利益，不滿足重審條件，因此維持原判。特朗普的發言人回應指，特朗普是總統當選人，已獲選民以壓倒性票數支持，要求立即停止將司法制度政治武器化，以及迅速撤銷所有政治迫害，並強調律師團會繼續上訴。



曾是時尚雜誌專欄作家的卡羅爾在2019年出版的回憶錄中公開講述，自己曾於上世紀90年代中期在紐約一家百貨公司被特朗普性侵。但特朗普一直予以否認。卡羅爾於2022年對特朗普提起性侵和誹謗訴訟。2023年5月，雖然陪審團未確認特朗普犯有強姦罪，但裁定特朗普應就性侵及誹謗向卡羅爾支付約500萬美元的賠償。特朗普否認指控，提出上訴要求重審。



此外，在另一起卡羅爾起訴特朗普的名譽誹謗案件中，卡羅爾指控特朗普否認強姦罪行嚴重影響其作為專欄作家的聲譽，甚至導致自己遭受死亡恐嚇，要求法庭加重懲罰。紐約南區聯邦法院陪審團於2024年1月26日裁定，要求特朗普支付卡羅爾總計8330萬美元（約6.49億港元）的誹謗賠償金和罰金。特朗普對此案裁決的上訴仍在處理過程中。