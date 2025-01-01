意外頻傳　首爾市場汽車撞人13傷

圖：當地時間周二下午，韓國首爾木洞市場發生車輛衝撞人群事件。＼韓聯社 中評社北京1月1日電／據大公報消息，綜合韓聯社、法新社報導：當地時間2024年12月31日下午，韓國首爾市木洞一個傳統食品雜貨市場發生車輛撞人事件，初步調查造成至少13人受傷，其中4人重傷。韓國近日屢屢發生意外令民眾不安，恐衝擊旅遊業。



報導稱，車禍發生於當地時間下午4點18分左右，一輛現代雅科仕轎車在市場後門發生衝撞，警方和消防部門仍在處理現場，並統計人員傷亡情況。肇事司機為一名70多歲男子，警方初步調查後表示並無酒駕情況，車禍發生原因與詳細經過仍待後續調查。



此外，韓國濟州航空的空難調查仍在繼續。韓國國土交通部宣布，發生墜機事故的務安機場臨時封閉時間，將延長至當地時間2025年1月7日凌晨5時，屆時視情況可能繼續延長。針對外界質疑混凝土航向台可能是造成大量死傷的關鍵原因，韓國國土交通部周二在記者會上表示，混凝土航向台設施符合相關設置規定，但修復可能需要數月時間。



本次空難造成179人遇難，大部分遇難者身份已經確認，但有遇難者家屬不滿當局處理遺體的方式，任由遺體散落在飛機庫地上，認為不尊重死者。民眾也擔心，在國家政局混亂，總統總理先後被彈劾，當局是否能夠有效處理今次事件。



濟州航空空難發生後，機票被大量退訂。濟州航空表示，從2024年12月29日午夜到2024年12月30日下午1時，退訂的機票數量達到6.8萬張。其中，退訂的國內航班機票約3.3萬張，國際航空機票約3.4萬張。航空業人士表示，廉航形象恐因本次空難受損，業內人士也擔心空難恐衝擊韓國旅遊業。