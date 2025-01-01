全球迎新年　盼世界不再分裂

圖：新西蘭奧克蘭燃放煙花迎接新年。（大公報） 中評社北京1月1日電／據大公報消息，新年鐘聲響起，全球民眾揮別2024年，舉行跨年活動迎接2025年。新西蘭奧克蘭成為首個進入新年的主要城市，煙花表演和燈光秀交相輝映。澳洲悉尼在悉尼歌劇院等多個地點燃放9噸煙花，逾100萬人現場觀看。2025年，21世紀即將走完第一個25年。世界將面臨特朗普2.0帶來的新挑戰，俄烏戰爭邁入第三年，中東局勢波譎雲詭，歐洲在多重困境中求變，亞洲國家喜憂參半。隨著人工智能的發展和通貨膨脹的放緩，經濟界對2025年充滿期待。聯合國秘書長古特雷斯呼籲各國齊心協力，讓世界不再分裂，使2025年成為一個新開端。俄羅斯總統普京亦發表新年致辭，強調俄羅斯將繼續前進。



多國領導人發表新年致辭



俄羅斯總統普京發表新年致辭，回顧俄羅斯在本世紀前四分之一取得的成就，並強調俄羅斯將繼續前進。他向烏克蘭戰場上的俄羅斯士兵致敬，稱讚他們是“真正的英雄”，但並未談到俄烏衝突具體情況，也沒有預測2025年戰事走向。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩向普京致新年賀信，表示將進一步鞏固朝俄全面戰略夥伴關係。普京日前向金正恩致新年賀信表示，俄朝將在新的一年裡更加一致地應對當今時代的威脅和挑戰。



德國總理朔爾茨在新年致辭中說：“力量來自團結，而我們是一個團結的國家。我們齊心協力，就能讓2025年成為美好的一年。”他承認，德國面臨經濟問題，物價持續上漲，但仍呼籲民眾“充滿信心地迎接新年”。由於朔爾茨不久前未能通過不信任投票，德國將於2025年2月23日提前大選。朔爾茨在新年致辭中敦促民眾積極投票。



新加坡總理黃循財上任以來首次發表新年致辭。他以“風雲變幻”形容2024年，指出全球地緣政治的緊張局勢持續升溫，也給新加坡帶來不少挑戰。他承諾將繼續採取措施以緩解物價上漲對民眾造成的影響。



聯合國秘書長古特雷斯呼籲各國齊心協力，讓世界“不再四分五裂，而是聯合起來”，使2025年成為一個新開端。（美聯社）