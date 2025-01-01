公安部：已為1億多名車主核發電子行駛證

中評社北京1月1日電／新華社記者31日從公安部獲悉，2024年，公安部持續推進公安交管改革，服務群眾美好出行。截至目前，已為1億多名車主核發電子行駛證，累計通過線上視頻快處1000多萬起輕微交通事故，通過“交管12123”APP提供精準導辦服務1億餘次。



近年來，我國機動車和駕駛人數量保持高速增長態勢。面對人民群眾對普惠均衡、高效便捷、智能精準交管服務的新期待，2024年，公安部制定出台了8項公安交管便民利企改革新舉措，內容涵蓋電子證照應用、簡化辦牌辦證手續、優化城市交通秩序管理、創新“互聯網＋交管”服務等方面。



全面推廣機動車行駛證電子化，已為1億多名車主核發電子行駛證。實行摩托車登記“一證通辦”，已惠及30多萬摩托車主，130多萬申請人通過互聯網預約摩托車駕駛證考試。推動落實汽車“以舊換新”政策，向500多萬車主發放機動車注銷證明電子版，便利群眾申領補貼，積極促進汽車消費。



創新“互聯網＋交管”服務，各地通過“交管12123”APP提供精準導辦服務1億餘次。在全國範圍內全面推廣應用輕微交通事故在線視頻快處，已累計通過線上視頻快處1000多萬起輕微交通事故。



城市交通秩序管理進一步優化。全國已有270多個地級以上城市對新能源輕型及以下廂式和封閉式貨車不再限行，占城市總數的80.5%。全國共設置城市貨車通道1500多條，貨車通道里程8700多公里，服務企業近3萬家。北京等城市在6.3萬餘個路口推行非機動車左轉一次過街措施，江蘇等省份在1.1萬個城市路口實行慢行交通一體化設計。



截至2024年底，超過90%的縣市可以辦理小型汽車登記業務，55%的縣市可以開展小型汽車全科目考試，在174個縣級車管所試點辦理中型以上載客汽車登記業務，更加便利農村群眾就近辦事。推動交通安全知識向農村地區延伸傳播，累計觸達農村地區群眾4.3億人次。

