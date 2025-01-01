中評社北京1月1日電／網評：統一步伐必將加快 民族復興勢不可當



來源：大公報 作者：蘇 虹



剛過去的2024年，兩岸關係呈現兩極發展態勢：一方面，民進黨當局“倚美謀獨”“以武謀獨”，不斷給兩岸關係製造障礙，令台海兵兇戰危；另一方面，大陸繼續“以通促融、以惠促融、以情促融”，在反對“台獨”和外部勢力干涉的同時，促進兩岸合作，深化融合發展，推動兩岸關係和平發展。展望新的一年，祖國統一步伐必將加快，中華民族偉大復興勢不可當。



2024年1月9日，台當局把大陸新一年衛星正常發射炒作成“飛彈鬧劇”，“建議”民眾進入防空避難處所，居家者應緊閉門窗及實施燈火管制，造成民眾恐慌。緊接著，春節期間的2月14日，台灣海巡部門以所謂“越界”捕魚為由，在金門海域追逐並最終撞沉一艘正常作業的福建漁船，船上4人全部落海，其中2人死亡。事後台當局“極為冷血，毫無人性”，甚至“連基本的道歉都沒有”，讓兩岸關係開年便蒙上一層陰影。



5月20日，新一屆台灣地區領導人賴清德宣誓就職並發表演說，明目張膽稱“中華民國台灣是一個主權獨立的國家”，公然聲稱“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，就職演說變成“台獨”宣言，導致台海兵兇戰危。賴清德上任不久便到台軍基地視察，聲稱要“加強台軍戰力”。9月26日，賴清德更是在召開的所謂“全社會防衛韌性委員會”會議上，揚言將培養40萬“具有中等以上執勤能力的可恃民力”“支持軍事行動”，企圖“以武謀獨”。



與此同時，美國在台海煽風點火、火上澆油，通過軍援加軍售，持續向島內“台獨”分列勢力傳遞消極信號，妄圖將戰火引至台灣。先是6月，27家美軍工企業竄台參加所謂的“防務產業論壇”，借機兜售武器裝備。12月，美國政府批准向台灣提供價值約5.713億美元的軍事援助的同時，美國務院同日批准2.95億美元對台軍售，其後又將售台首批38輛M1A2T坦克運抵台灣。

