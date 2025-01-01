中評社北京1月1日電／網評：區議會履新一周年“脫胎換骨”



來源：大公報 作者：梅若林



第七屆區議會於去年1月1日開始運作，至今剛好一周年。在這一年期間，香港市民久違地看見區議會不再被部分亂港分子“綁架”成政治宣傳平台，而是重歸一個為民發聲、充當連結政府與社區溝通橋梁的非政治性組織。400多名區議員不但展現出很高的工作效率，更積極有為廣泛反映民意，使香港的地區治理盡展新氣象。



區議會是地區治理的重要組成部分，也是完善特區治理架構的“最後一公里”。在過去一段時間，區議會被反中亂港分子騎劫，變成煽動與政府對抗、危害國家安全、鼓吹“港獨”的政治平台，甚至變成政府改善民生經濟的絆腳石。因此，特區政府從制度上撥亂反正，確保“愛國者治港”原則落實到區議會之中，使之回歸到基本法規定的“非政權性的區域組織”定位，是合情合理合法的必要之舉。



2023年12月，改制後的第七屆區議會選舉成功舉行，近120萬名登記選民積極主動投票。470名區議員由委任、地區委員會界別、區議會地方選區和當然議員組成，讓愛國愛港、有志服務地區的不同界別人士可從多個渠道參與地區工作。而從過去一年的表現可見，他們也不負居民的期望，用實際行動回饋居民的信任和支持，展現出香港地區治理的全新氣象。



會議更務實更高效



第一，今屆區議會展現高效率。據民政及青年事務局局長麥美娟所說，新一屆區議會於去年初上任時，470名區議員在3個月內便迅速開設辦事處，更成立各類小組，效率和主動性前所未有。她自言做過20多年區議員，但過去由當選到舉辦首項活動，至少要半年至9個月時間，但以今屆區議會以中西區為例，首項活動在1月底便已經舉行。

