北京豐台：加快培育新質生產力

現場照片。（來源：大公網） 中評社北京1月1日電／據大公網報導，12月30日，第十四屆“央視財經論壇·香港”在香港會展中心召開。本次論壇以“科技創新引領新質生產力”為主題。中共北京市豐台區委常委、組織部部長牟曉春在致辭中表示，豐台區因地制宜加快培育和發展新質生產力，大力推動“倍增追趕、合作發展”，區域經濟持續壯大，正在成為首都高質量發展的南部新引擎。



打造特色產業競爭優勢



牟曉春表示，圍繞科技創新引領產業新動能，持續壯大軌道交通和航空航天兩大千億級優勢產業，加大在低空技術、商業航天、智能醫工、未來食品等產業新賽道上的資源投入，健全培育和發展新質生產力體制機制，為企業和人才發展蓄勢賦能。



據瞭解，豐台區全力打造首都科創新高地，全區科技型企業保有量5.4萬家，國家級專精特新“小巨人”企業72家，國家高新技術企業3643家，排名全市第二。知識產權質押融資22.1億元，全市排名第三，獲評國家知識產權強市建設示範城市，區域創新活力不斷迸發。



重點功能片區發展勢頭強勁



在豐台區的整體發展規劃中，麗澤金融商務區占據著舉足輕重的地位。作為豐台區乃至北京市的重要經濟增長極，麗澤金融商務區不僅承載著推動區域經濟發展的重任，更是豐台區金融創新、產業升級和人才引進的核心區域。



牟曉春從區位交通、生態環境、項目建設等方面，詳細介紹了麗澤金融商務區。目前，該區域已入駐企業1226家，金融、科技、商務服務類企業占比近90%。截至2024年11月，麗澤金融商務區全口徑稅收達73.27億元，以金融業為主、科技和高端商務為支撐的多元化、創新型的金融生態正在加速形成。



