成都侨商协会2024年会举行

活動現場。（來源：中國僑網） 中評社北京1月1日電／据中国侨网报道，近日，以“踔厉奋发，笃行不怠”为主题的成都侨商协会2024年会暨迎接2025新年团拜会在蓉举行。300余名在蓉侨商欢聚一堂，共敘乡情，共迎新年，共谋发展。



“一年来，协会凭借沟通中外的独特优势，促进成都与世界的互联互通，积极融入‘双循环’新发展格局，大多数会员企业实现了稳健发展。”成都侨商协会第五届理事会会长洪清鹏表示，新的一年，协会将继续深化內部学习与合作，帮助会员企业产业优化升级，为成都和四川的经济高质量发展贡献力量。



成都市委统战部副部长、市政府侨办主任钟毅对长期以来关注並助力成都发展的侨商表达了诚挚的感谢。他表示，成都市委统战部始终坚持各项侨务工作走深走实，不断扩大海外朋友圈，深化与海外的经贸往来，期待广大侨商能夠积极投身全面深化改革开放的时代热潮。



成都侨商协会第五届理事会副会长周骏对2024年理事会工作进行总结。成都侨商协会第五届监事会监事长刘烈雄对2024年监事会工作进行总结。



活动现场，四川大学商学院副研究员晁祥瑞，成都市委黨校经济学教研部副主任、副教授童晶分别作了主题分享。



成都侨商协会第二批9名“海外事务联络员”授牌仪式在现场举行。此举将助力更多会员企业拓展海外业务，便利会员对外交往，同时促进会员之间互利互惠，为会员海外发展搭建有效渠道。