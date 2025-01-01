總票房425億元　中國電影市場向“新”而行

中評社香港1月1日電／國家電影局1日發佈數據，中國2024年電影總票房達425.02億元，觀影總人次為10.1億。其中，國產影片票房為334.39億元，佔比為78.68%。



新華社報導，從“熱辣滾燙”的春節檔，到豐富多彩的暑期檔，再到凝聚精神的國慶檔；從走進影院看奧運、看演唱會，到跟著電影打卡取景地漸成“風尚”……2024年以來，我們看到了視聽語言的新探索、電影業態的新嘗試。



“2024年春節檔、元旦檔、清明檔均刷新影史票房紀錄。放映端也在持續復甦，總放映場次超1.4億場，營業銀幕數超8萬塊。”燈塔專業版數據分析師陳晉說。



回望2024年，中國電影市場始終向“新”而行。



視聽語言不斷求新，讓觀影體驗更豐富。



2024年，現實題材影片可圈可點。從《熱辣滾燙》《第二十條》，到《小小的我》《誤殺3》，現實題材從年頭“熱”到年末。

一直以來，“深入生活、紮根人民”都是電影人堅持的創作理念。伴隨時代發展變遷，如何把火熱的現實生活講述得更精彩？透過過去一年的大銀幕，我們看到現實題材的創新講述。



“《熱辣滾燙》《抓娃娃》是現實題材和喜劇類型結合，《默殺》呈現懸疑片特徵。”影評人李星文認為，越來越多的電影人不斷探索現實題材與類型片創作方式結合，“相比於傳統現實主義影片，現實題材類型片更容易提供情緒價值和情感撫慰。”



現實題材影片讓我們看到生活的酸甜苦辣，精心打造的“大製作”讓我們體驗到視聽語言的震撼人心。



《志願軍：存亡之戰》場面宏大，生動呈現抗美援朝戰爭的悲壯；《解密》採用IMAX特製拍攝，展現精彩的視覺奇觀和強烈的色彩衝擊……一幕幕光影，折射出中國電影工業發展與進步。



電影業態探索創新，讓銀幕光彩更多元。



在影院見證中國奧運健兒奪冠，是一種怎樣的體驗？



2024年夏天，巴黎奧運會舉辦，“走進影院看奧運”熱度不斷攀升，吶喊與加油的聲音在影院一次次回蕩。