商務部：把零售業創新提升為擴大內需重要抓手

中評社香港1月1日電／中國商務部近日召開零售業創新提升工程推進視頻會，深入貫徹中央經濟工作會議精神，部署落實7部門《零售業創新提升工程實施方案》。商務部副部長盛秋平在會上提出，各地商務部門要把零售業創新提升工程，作為全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動、暢通經濟循環、降低全社會物流成本的重要抓手。



新華社報導，歲末年初，多地商超興起“調改”熱潮。近日永輝在北京第二家學習河南許昌胖東來的自主調改店在北京房山印象城亮相。首日銷售額是調改前的5倍，首日客流是調改前的8倍。今年以來，我國零售業總體保持向好態勢，發展是行業的主流。2024年1至11月，我國社會消費品零售總額44.27萬億元，同比增長3.5%。



但也要看到零售業依然還面臨不少困難和挑戰。2024年1至11月，實物商品網上零售額佔商品零售額的比重達30%。網上零售以其高效便捷、價格透明等特點，對一批自身發展落後、承擔高額租金和人工成本的實體零售業帶來一定衝擊影響。



各地商務部門、有關行業協會、零售企業代表等近400人參加了會議。會上，北京、河南、成都作為省市代表，介紹了零售業創新提升經驗。大家一致認為，能否提供高質量、高性價比的商品，是提振零售業的關鍵；能否提供以人為本的服務，是提振零售業的核心；能否發展順應時代要求的業態和管理模式，是提振零售業的根本。



“零售業是老百姓身邊的商業，不僅關係到消費者需求的滿足程度、國民經濟的增長速度，還關係到社會就業和生活保障，在促消費擴內需、暢通經濟循環、服務民生等方面作用巨大。”盛秋平說，落實零售業創新提升工程，要重點推動硬設施與軟環境雙提升，好商品與好服務雙保障，數字化與實體店雙融合，擴消費與惠民生雙促進，降成本與提效率雙優化。



安徽合肥新糧倉建設文化商業園區，完善個性化服務；江蘇南京萬象天地聚焦首發經濟，打造時尚先鋒地；寧夏銀川新華百貨連鎖超市數字化賦能“萬物到家”，系統性提升經營能力……商務部研究院在會上發佈了首批零售業創新提升案例集，總結了商文旅融合型、特色主題型、服務提質型、歷史文化型等“一店一策”改造案例，梳理了業態模式創新型、數字文化賦能型、供應鏈提升型創新轉型發展經驗。



商務部提出，要堅持市場導向，突出問題導向，問需於企，依靠市場化力量，調動好、發揮好企業創新轉型和改造提升的積極性，“一店一策”推動存量商業設施改造提升。要創新開展試點，推行清單管理，鼓勵爭當試點先行的“排頭兵”，把積極性高、基礎好、政策實的城市優先納入試點，把有特

色、有代表性、引領帶動性強的項目選上來。要加大政策保障，優化經營環境，協調好、使用好、宣傳好相關政策，形成政策集成合力，為企業雪中送炭、排憂解難，推動高質量發展。