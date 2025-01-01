春運出行規模有望創歷史新高　多方合力護航

中評社香港1月1日電／2025年全國春運電視電話會議31日在京召開。國家發展改革委副主任李春臨在會上表示，從總體規模看，2025年春運全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，目前預計，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右。



新華社報導，2025年春運將於1月14日開始，2月22日結束，為期40天。綜合研判，2025年春運客流將呈現出“總量大、結構穩、分佈集中”等特徵。鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9000萬人次，規模在去年歷史峰值的基礎上進一步增加，自駕出行仍將穩居主體地位。



據介紹，2025年春節前後客流較為集中，保暢通、保安全、防範惡劣天氣、統籌客貨運輸等方面存在較大壓力。李春臨表示，將從切實增加運力供給、加強綜合運輸銜接、提升交通安全水平、優化提升出行服務、提高突發事件應對能力、統籌節日期間重要物資運輸以及用心營造春運良好氛圍等方面

精心組織做好春運各項工作。



根據會議部署，有關方面將加強需求預測和趨勢研判，合理制定運輸方案，做好運力統籌調配，強化重點時段、重點區域、熱點線路運力投放和組織調度；加強鐵路、公路、水路、民航等幹線運輸方式間、城市交通與幹線運輸間信息共享、服務銜接，方便旅客聯程運輸和中轉換乘，暢通出行“最先和最後一公里”；嚴格落實安全生產和消防安全責任制，加強隱患排查整治。



此外，還將強化道路疏堵保暢，做好旅客出行提示引導，提升高速公路服務區服務質量，加強新能源汽車充電設施設備供給；加強惡劣天氣預報預警，提前預置救援力量，強化煤電油氣等要素綜合保障、通信設施故障處置；統籌做好煤炭、糧食、節日商品、春耕備耕等物資運輸，保障經濟社會運行和群眾生產生活需求；加強春運工作宣傳，深入開展青年志願者服務春運“暖冬行動”，加強對堅守春運一線職工的關心關愛。