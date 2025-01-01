小草衝民眾黨黨部　訴求柯文哲“請假不請職”

中評社台北1月1日電／台北地檢署不服民眾黨主席柯文哲再獲交保裁定，昨日二度提抗告。民眾黨將於今（1日）下午3時在中央黨部舉行擴大中央委員會。有小草下午聚集在中央黨部樓下，主張柯文哲“請假不請辭”，中央委員江和樹、立委張啟楷、林國成都表達討論時會轉達小草訴求。江和樹也說，他捨不得柯文哲，民眾黨如果沒有柯文哲，像什麼樣子，大家想一下就知道了。



中時新聞網消息，會前受訪表示，現在我們接到很多小草心聲，希望說目前就是先請假的狀況，但現在不是柯文哲要請假的問題，是檢調要求他要離職，這才是我們無法去跟小草說明的，身為中央委員也是柯文哲支持者，其實很多人希望他先請假，不要去管黨務，看柯是要指派誰，我們都尊重。



江和樹表示，因為現在如果面臨選舉，他相信一定會撕裂很嚴重，不管是什麼派都一樣，一定都是撕裂，民眾黨無法去接受，他等等會來表達，希望主席來看怎麼樣可以圓滿。



江和樹說，可看見這2天的抗告，因為檢察官一直在等柯文哲辭職，他真的不瞭解檢察官辭職目的，是要跟誰交代啊？很奇怪，如果真的需要串供，有需要這樣嗎？這真的就是政治介入，很明顯，但還是要想辦法，因為現在柯文哲面臨的是他爸爸問題，說實在他們滿期待柯爸早日康復，但是就是要加油。



另外，蔡壁如翻供成為北檢抗告理由，江和樹對此表示，沒辦法啊，到底她是在幫忙，還是幫倒忙，就看她了吧，如果真的要代理主席，他支持黃國昌，因為他在這一次是完全沒捲入在這次的案件裡面，他沒在台北市政府上過班，這可看見他來接是最好的，因為如果像柯文哲這種抄家滅祖狀態，不管是黃珊珊、蔡壁如也好，任何人身上，“我相信很快就死掉了”。