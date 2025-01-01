辦法公佈！2025年起彈性退休這樣實施

中評社香港1月1日電／堅持自願、彈性，是漸進式延遲法定退休年齡的重要原則。2025年1月1日起，延遲退休在全國實施。職工到底能怎麼自願選擇？提前或者延後退休具體怎麼操作？



新華社報導，1月1日，人力資源社會保障部等三部門發佈《實施彈性退休制度暫行辦法》，就彈性退休的辦理程序、基本養老金領取等方面作出明確規定。



“彈性”如何體現？退休年齡變在哪？



辦法提出，自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休，提前時間距法定退休年齡最長不超過3年，且退休年齡不得低於女職工50周歲、55周歲及男職工60周歲的原法定退休年齡。



職工達到法定退休年齡時，所在單位與職工協商一致的，可以彈性延遲退休，延遲時間距法定退休年齡最長不超過3年。



“比如1972年9月出生的男職工，改革後的法定退休年齡為62周歲。如果他想彈性提前退休，在滿足最低繳費年限的前提下，可以在60歲至62歲之間選擇退休。如果單位和他協商一致再多幹幾年，還可以在62歲至65歲之間彈性延遲退休。”人力資源社會保障部相關司局負責人介紹。



按照《全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》，中國自2025年1月1日起，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲，分別延遲到55周歲、58周歲。



“過去的法定退休年齡是一個剛性的節點，大家到點了就必須退。而改革後的法定退休年齡是一個基準點，職工實際可退休的年齡拓展成為一個彈性區間，在這個範圍內可以根據自身和所在單位情況自由選擇。”北京大學中國保險與社會保障研究中心主任鄭偉表示。



彈性退休條件如何確定、怎麼辦理？



除延遲法定退休年齡外，決定將職工按月領取基本養老金最低繳費年限，從2030年起由15年逐步提高至20年。



辦法規定，彈性提前退休的職工，應達到所選擇退休時間對應年份最低繳費年限；彈性延遲退休的職工，應達到本人法定退休年齡對應年份最低繳費年限。



假如一位男職工是在2031年達到改革後的法定退休年齡，2031年國家規定的職工按月領取基本養老金最低繳費年限已經提高到了16年。這位職工如果選擇彈性退休，要求的最低繳費年限到底怎麼算？



專家表示，如果這位職工想2029年彈性提前退休，則需滿足2029年對應的最低繳費年限15年；如果彈性延遲退休，延後到2034年退休，不需要滿足2034年對應的最低繳費年限17.5年，而是滿足2031年達到法定退休年齡時的最低繳費年限16年即可。



那麼，往前彈或往後彈怎麼申請？



辦法明確，職工自願選擇彈性提前退休的，至少在本人選擇的退休時間前3個月以書面形式告知所在單位。所在單位與職工協商一致彈性延遲退休的，應提前1個月，以書面形式明確延遲退休時間等事項。



比如1975年12月出生的、原法定退休年齡為50周歲的女職工，改革後的法定退休年齡為50周歲6個月，對應的退休時間為2026年6月。如果她還是想50周歲退休，也就是2025年12月退休，那麼最晚要在2025年9月向單位提交書面申請，這樣便於用人單位作出安排，同時體現職工彈性提前退休的真實意願。