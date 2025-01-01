基輔市長：該市多棟建築物遭空襲

中評社香港1月1日電／烏克蘭首都基輔市市長克利奇科1月1日上午在社交媒體發文說，該市右岸佩切爾斯基區和斯維亞托申斯基區當天遭到空襲，部分建築受損並起火，至少1人在襲擊中受傷。



新華社報導，克利奇科說，佩切爾斯基區一棟居民建築在空襲中受損並起火，導致1人受傷。此外，佩切爾斯基區和斯維亞托申斯基區的多個非居民建築被空襲爆炸物的“碎片”擊中並起火，目前傷亡情況不明。救援部門已趕赴現場開展工作。



當天7時許，基輔市發布空襲警報。隨後，基輔市多次傳出爆炸聲。烏空軍在社交媒體“電報”上稱有導彈來襲。（