日能登地震滿一年 仍有逾2萬人入住臨時住宅

中評社香港1月1日電／共同社報導，受2024年元旦能登半島地震和9月創紀錄暴雨的影響，不得不入住臨時住宅和疏散的石川縣災民截至12月下旬至少有20699人。地震導致的住宅受損以石川、新潟、富山、福井4縣為主總計超過15萬棟。地震已過去一年，以受災嚴重的輪島市和珠洲市等地為主，2025年將全面建設約3000戶災害公營住宅等永久性住宅。為促進災民生活重建需要提供更充實的支援。



地震導致504人遇難。由於在等待認定審查的“災害相關死亡”有200多人，因此遇難人數有可能進一步增加。“災害相關死亡”是指疏散生活導致身心負擔加重而死亡的情況。



該縣在10個市町建設了總計6882戶臨時住宅，去年12月23日已全戶建成。入住人數總計12092人。各地方政府中，輪島市4479人、珠洲市3219人，兩市總計占到總體的64%。



據該縣介紹，行政租借民間出租房作為“准臨時住宅”的入住者截至去年12月20日，石川、新潟、富山、福井4縣總計7517人。其中石川縣7407人，主要住在金澤市等縣南部地區。



已確認的住宅受損包括，石川縣10.3911萬棟，新潟縣2.4281萬棟，富山縣2.2562萬棟，福井縣832棟等。



因住宅倒塌或被捲入泥石流等死亡的“直接死亡”在石川縣有228人。被認定為“災害相關死亡”的有石川縣270人、新潟縣4人、富山縣2人。2024年9月暴雨導致石川縣16人死亡。