韓2024年出口總額6838億美元創新高

中評社香港1月1日電／韓聯社消息，據韓國產業通商資源部1日發佈的《2024年進出口動向》，由於半導體行業的強勁表現，2024年韓國出口總值同比增長8.2%，為6838億美元，刷新2022年創下的歷史最高紀錄（6836億美元）。



據統計，半導體出口同比大增43.9%，達到1419億美元，刷新歷史峰值；各季度月均出口額分別為第一季度103億美元、第二季度116億美元、第三季度122億美元、第四季度132億美元。



產業部指出，儘管全球通用晶片價格下跌，但DDR5（第5代雙倍數據速率同步動態隨機存取記憶體）、高頻寬記憶體（HBM）等高附加值的產品比重提升，推動整體出口年底上揚。



受益於半導體出口的強勁增長，單月出口連續15個月同比增長。單看去年12月，出口額為613.8億美元，同比增長6.6%。半導體出口為145億美元，同比增長31.5%，創單月新高。同期，進口額為548.9億美元，同比增長3.3%。貿易收支連續19個月保持順差，當月順差規模64.9億美元。



從出口目的地來看，對最大貿易夥伴——中國的出口增長6.6%，達到1330億美元。其中，晶片、石化產品和移動設備出口表現亮眼；對美國出口增長10.5%，為1278億美元，連續七年創新高。



另一方面，去年韓國進口總值6320億美元，同比減少1.6%。國際收支時隔三年實現順差，順差規模為518億美元，為2018年（697億美元）以來最高值。