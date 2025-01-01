藍色4縣市遭民進黨鎖定！郭正亮爆民進黨心機

中評社台北1月1日電／民眾黨主席柯文哲陷入京華城與政治獻金弊案並遭起訴，衝擊台灣政情。前“立委”郭正亮1日指出，“2026民進黨主要搶四個地方，新竹市、新竹縣、宜蘭還有新北”，並以柯文哲案為例提醒藍營別掉以輕心，因為京華城實屬“廣義的房地產問題”，因“直轄市”有市地重劃、土地變更、容積提升都是很容易、常見的事，結果最後被起訴。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮1日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“2026民進黨主要要搶四個地方，新竹市、新竹縣、宜蘭還有新北，所以新北我認為千萬不要對柯文哲案掉以輕心”；郭正亮接續分析，“台中民進黨選不贏，因為盧秀燕做這8年聲望高，所以江啟臣就等於是受到餘蔭”。



郭正亮進一步解析民進黨心思，“他們可以隨便把柯文哲搞圖利、收賄，其他台北、新北、桃園、台中不能比照辦理嗎？”，但民進黨實際上已放棄台北、桃園、台中了，主因在於“台北已經是柯文哲了，搞桃園搞到鄭文燦，另外就是台中跟新北，台中就選不贏，所以是白白浪費力氣，那就剩下新北”。



郭正亮直言，京華城本身屬於廣義的房地產問題，“直轄市”會沒有市地重劃？土地變更？容積提升”？他認為“直轄市”本就“太容易”有容積提升案，卻仍被北檢起訴；因此郭正亮也提醒，對“可能被民進黨亂搞的案子，國民黨最好自己要去瞭解”。