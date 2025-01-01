【大 中 小】 【打 印】 聯合國：加沙醫院因以色列襲擊而瀕臨全面崩潰 http://www.CRNTT.com 2025-01-01 16:43:38



中評社香港1月1日電／一份聯合國報告稱，以色列聲稱巴勒斯坦武裝團體將加沙醫院用於軍事目的的說法“含糊其辭”，與此同時，以色列繼續襲擊受國際法保護的醫療設施。



半島電視台消息，聯合國人權辦公室周二發布的這份報告稱，以色列針對加沙地帶醫院及其周邊地區的襲擊，已將該地區的醫療系統“推向全面崩潰的邊緣，對巴勒斯坦人獲得醫療服務和護理產生了災難性影響”。





這份 23 頁的報告研究了 2023 年 10 月 7 日至 2024 年 6 月 30 日期間的情況。



在此期間，至少有 136 次襲擊針對 27 家醫院和 12 家其他醫療機構，造成大量醫生、護士、醫務人員和其他平民傷亡，同時對民用基礎設施造成嚴重破壞，甚至完全摧毀。



“死亡陷阱”



報告強調，國際人道主義法明確保護醫務人員和醫院，只要他們不參與或不被用來實施人道主義職能之外的對敵人有害的行為。



聯合國報告稱：“迄今為止，公開的信息不足以證實這些指控，這些指控仍然模糊而寬泛，在某些情況下似乎與公開信息相矛盾。”



報告中並談及，故意破壞醫療設施“可能構成一種集體懲罰，也構成戰爭罪”。



“巴勒斯坦人本應感到安全的避難所實際上卻成了死亡陷阱，”聯合國人權事務高級專員沃爾克·圖爾克說，“戰爭期間對醫院的保護至關重要，各方必須始終尊重這一點。”



最近幾天，以色列加大了對被圍困的加沙北部卡邁勒·阿德萬醫院的襲擊，拘留了該醫院的院長。



世界衛生組織表示，卡邁勒·阿德萬醫院剩下的 15 名危重患者、50 名護理人員和 20 名衛生工作者已於周五轉移到附近的印度尼西亞醫院，該醫院被描述為“被毀壞且無法運作”。



哈馬斯駁斥了以色列的說法，即其成員在 15 個月的加沙戰爭期間一直在醫院開展行動，稱那裡沒有戰士。



前以色列外交官阿隆·平卡斯告訴半島電視台說，即使他的國家確實提供了證據來支持哈馬斯將醫療設施用於軍事行動的說法，也不能成為襲擊醫院的理由。



他說，“頭條新聞……與未能拿出證據支持這一點之間存在矛盾。”



雖然以色列軍方表示，超過 250 名哈馬斯戰士在加沙北部的卡邁勒·阿德萬醫院被捕，但平卡斯指出，即使這是真的，也“不能成為讓醫院停止運作的理由”。



透明調查



該報告呼籲對醫療設施襲擊事件進行可信的獨立調查，強調以色列司法系統在處理其武裝部隊行動方面的“局限性”。



圖爾克說，“必須對所有這些事件進行獨立、徹底和透明的調查，並對所有違反國際人道主義和人權法的行為進行全面問責。”



他還敦促“立即釋放所有被任意拘留的醫務人員”。



圖爾克說，“作為占領國，以色列還必須優先確保並促進巴勒斯坦人民獲得足夠的醫療保健。”



據衛生部稱，以色列對加沙的戰爭已造成被圍困地區 45500 多人死亡，其中大部分是平民。

大 中 小】 【打 印】