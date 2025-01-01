券商盤點2025年美股十大AI贏家

中評社香港1月1日電／券商Wedbush發表報告，盤點2025年人工智能的十大科技贏家，將英偉達及微軟列入首兩位。該機構分析師Daniel Ives表示，預計科技股在2025年將上升25%，因特朗普上台後監管料將放寬，以及更強大的人工智能計劃正在進行中，展望2025年及以後大型科技公司具有黃金基礎。



據星島網報導，券商Wedbush認為，在人工智能革命的推動下，未來三年人工智能資本支出將超過2萬億美元，預期2025年人工智能革命的十大科技贏家分別是：



英偉達（NVDA）

微軟（MSFT）

Palantir（PLTR）

Tesla（TSLA）

Alphabet（GOOGL）旗下Google

蘋果（AAPL）

MongoDB（MDB）

Pegasystems （PEGA）

Snowflake（SNOW）

Salesforce（CRM）



Ives及其團隊表示，現在是時候讓更廣泛的軟件，加入人工智能的行列，相信AI應用正在爆炸式增長，企業消費階段將在2025年開始。全面推出大型語言模型（LLM），以及真正採用生成式人工智能，將成為軟件行業和主要參與者從第四次工業革命中受益的主要催化劑，預料最受惠的軟件股是Palantir和Salesforce。



分析師還指出，英偉達和雲計算巨頭仍然是人工智能的驅動力。