首航成功！C919正式執飛滬港定期商業航班

中評社香港1月1日電／“早上好！歡迎您搭乘中國東方航空國產大飛機C919首航航班，從‘東方明珠’上海飛往‘東方之珠’香港……”



新華社報導，2025年元旦，由東航C919執飛的MU721“上海虹橋—香港”定期商業航班開航。當天10時44分，MU721平穩落地香港國際機場，緩緩穿過象徵民航最高禮儀的“水門”，圓滿完成從“東方明珠”上海到“東方之珠”香港的商業首航之旅。



這是國產大飛機C919首次執飛滬港定期商業航班，正式開啟地區航線商業運營。



“以後來香港，也能坐自己國家的大飛機了。”來香港過新年的上海旅客倪韶堃興奮地說，很高興成為C919“滬港快線”的首批旅客，也期待未來有更多搭乘C919的體驗。



“兒子是飛機迷，所以我對國產大飛機關注度一直很高。”經常公務往來香港的內地居民萬傑說，寬敞的機艙環境讓他成為C919各條航線的忠實粉絲，“C919為我們提供了更多元化的選擇。”



由東航C919執飛的“上海虹橋—香港”定期商業航班將每天執行1班往返，由上海飛往香港的MU721航班8時15分從上海虹橋起飛，10時50分到達香港；由香港返程的MU722航班11時55分起飛，14時05分返抵上海虹橋。



到上海出差的香港居民馮先生此次也特地選擇搭乘C919返程，曾經搭乘過4次C919航線首航的他希望，“香港國際航運中心的優勢能夠助力國產大飛機更好地走向國際，讓更多國家共享中國科技發展的成果。”



香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶在機場舉行的慶祝活動上說，東航C919上海往返香港定期商業航班的開通，不僅能讓香港旅客親身感受國產大飛機的便利，也能讓國際旅客認識中國民航科技的突破，發揮香港“引進來”“走出去”的優勢。



作為東航C919定期執飛商業航班的第9座城市，也是首個境外城市，香港與C919國產大飛機有著特別的緣分。2023年12月，C919首次出訪中國內地以外的城市，就來到香港。C919訪港期間在香港國際機場展示，並在維多利亞港上空飛行演示，受到香港各界熱烈歡迎，掀起一股“國產大飛機熱”；2024年6月，由東航C919執飛的首個跨境商業包機從上海飛抵香港，並承運百餘名香港青年學子前往上海開展實習交流。



東航是C919機隊規模最大的航空公司，截至2024年底已交付入列10架。截至目前，中國商飛已向內地三大航空公司交付16架C919飛機。