石破茂新年感言　稱謙虛聆聽爭取形成廣泛共識

中評社香港1月1日電／日本首相石破茂發表新年感言，基於在大選後淪為少數派政府，表示將真誠謙虛，聽取其他政黨意見，力爭形成廣泛共識。他表達決心在新一年集思廣益、給民眾帶來富裕和歡笑。



香港電台報導，石破茂列舉三項重要政策課題，首要是恢復日本的活力，在治安和防災對策，表示將最大限度防備不知何時發生的災害。在外交和安全保障方面，石破茂指出，俄烏衝突和朝鮮多次發射彈道導彈，強調國際局勢嚴峻而複雜，主張把外交和防衛為兩個車輪，堅守國家利益。