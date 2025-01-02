快評：柯文哲辭黨主席　10年政治路傷痕累累

中評社快評／柯文哲昨天宣布請辭黨主席，民眾黨中央委員會通過推舉黃國昌為代理黨主席。同一天，北檢二度抗告成功，柯文哲等4人交保裁定遭台灣高院撤銷，發回台北地方法院，預計最快今天晚上開羈押庭。



柯文哲辭任黨主席，留下四個懸念：其一，柯文哲有罪？無罪？能否在審判過程中求得清白？其二，政治路是否會被判死刑？能否東山再起？創造另一個政壇神話？其三，“後柯時代”民眾黨會否泡沬化？白色力量何去何從？小草還能不離不棄？其四，藍白合的前景？台灣政壇將起什麼變化？



去年9月5日，柯文哲因捲入京華城弊案，遭台北地方法院認罪嫌重大，裁定羈押禁見。當天，剛好是10年前柯文哲登記參選台北市長，喊出口號“改變台灣從首都開始”的同一天。10年從政之路，柯文哲從素人變成政治明星、睥睨藍綠，再到身陷囹圄，戲劇性起落，歷盡人生窮通榮辱，直如外界所形容“南柯一夢”。



10年政治路，柯文哲傷痕累累，有個人傷痕，更多的是政治傷痕。10年前，柯妻陳佩琪即在臉書PO文感嘆，自爆“選到不但個人傷痕累累，夫妻爭執更不斷上演”。此後，柯文哲不斷遭“抺紅”、“抺綠”，如今遭控涉入弊案，遭求重刑28年6個月，即使最後被判無罪，已經是傷痕累累。



柯文哲是否被政治追殺，公道自在人心。對柯而言，目前要緊的是應對官司，力拚免再受牢獄之災。