美汽車撞人群事件致15人死　嫌疑人恐非獨狼

中評社香港1月2日電／據當地官方消息，美國路易斯安那州新奧爾良1日凌晨發生的汽車“蓄意”衝撞人群事件已造成至少15人死亡。美國聯邦調查局官員表示，聯邦調查局不認為被打死的嫌疑人是單獨作案。



新奧爾良驗屍官德懷特·麥肯納當天發表聲明說：“截至目前，已有15人死亡。”他表示，屍檢工作將耗時數天，在完成屍檢並徵求死者親屬意見後，將公佈死者身份。



新華社報導，聯邦調查局新奧爾良分局一名負責人阿萊西婭·鄧肯在記者會上說，聯邦調查局不認為事件是被警方打死的嫌疑人賈巴爾一人所為，正在調查“一系列嫌疑人”，現階段“不想排除任何可能性”。



綜合美國媒體報導，賈巴爾曾在美國陸軍服役。在他駕駛的皮卡車上，執法人員不僅發現一面極端組織“伊斯蘭國”的旗幟，還發現槍支、至少兩個可遠程引爆的爆炸裝置和相應遙控器。此外，在發生衝撞事件的新奧爾良熱門旅遊區法國區還發現其他疑似爆炸裝置。



美聯社援引一份情報簡報報導，監控錄像拍到3名男子和1名女子在佈置一個簡易爆炸裝置。但美國有線電視新聞網報導說，聯邦調查人員認為錄像中的4人沒有參與放置爆炸裝置。



另據哥倫比亞廣播公司報導，截至目前，“伊斯蘭國”或其他極端組織均未聲稱對此次衝撞事件負責。